An die 100 Kulis, Blei- und Buntstifte sind es bestimmt, die auf dem Schreibtisch von Ernst-Wilhelm Gohl in den diversen Stiftehaltern stehen. Auch sonst hat sich in den 16 Jahren, die der 58-Jährige nun schon Dekan im evangelischen Kirchenbezirk Ulm ist, im Arbeitszimmer viel Material angesammelt....