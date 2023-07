In einer Zeit, in der die Menschen der Kirche scharenweise den Rücken kehren, hat die Martin-Luther-Gemeinde Grund zum Feiern: Ihre zweite Pfarrstelle wird neu besetzt, die Investitur von Moritz Twele ist am kommenden Sonntag. Der 53-Jährige sagt selbst: „Ich bin fassungslos, was in Einzelfälle...