Die Laborbefunde haben die Landeswasserversorgung (LW) „erschreckt“, wie Sprecher Bernhard Röhrle sagt. Der Zweckverband, der rund drei Millionen Menschen in ganz Baden-Württemberg mit Trinkwasser versorgt, hat demnach in Donau, Blau, Roth und in Gräben im Donauried das Unkrautvernichtungsmit...