Wer in den letzten Tagen an der Donau in Ulm unterwegs war, hat es vielleicht schon gesehen, in der Donaustraße 14, in den Räumen in denen vorher Ronnie Biggs und dann Babyjane zu finden waren, gibt es jetzt Sushi. Der beliebte Japaner, Sakura Sushi, ist am 15. Juli von der Neutorstraße beim Theater an die Donau umgezogen. Geändert hat sich aber außer dem Standort nicht viel, auf der Karte stehen die gewohnten Gerichte und auch ein Teil der Inneneinrichtung durfte offensichtlich den Umzug mitmachen.

Vor verschlossenen Türen

Sang- und klanglos geschlossen hat die Sushi Lounge in der Neuen Straße 83. Die Türen zum Restaurant sind seit Tagen zu, bei der Bestellhotline kommt nur noch ein Band und im Internet steht lediglich „vorübergehend geschlossen“. Ebenfalls vor verschlossenen Türen steht man bei den beiden geplanten Ablegern der Buddha Kitchen. Sowohl am Ulmer Münsterplatz als auch im ehemaligen Café Josi am Neu-Ulmer Donauufer sind die Scheiben seit Monaten mit Papierbahnen verklebt.

Die Betreiber des gleichnamigen Restaurants in der Augsburgerstraße Pham und ihr Partner Chung Quoc Hoang wollten Anfang des Jahres ein Deli am Münster eröffnen. Das ehemalige Josi sollte die Möglichkeiten des bekannten Restaurants in der Augsburgerstraße erweitern, weil es dort zu wenige Plätze für den Andrang gibt.

