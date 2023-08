Um 8.30 Uhr am Mittwochmorgen (02.08.2023) war die Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen und Einsatzkräften in der Gaisenbergstraße in Ulm im Einsatz. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurde starker Rauch gemeldet. Ein Feuerwehrmann berichtete, dass die Bewohner Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatten, das in der Folge verbrannte. Die Anwohner selbst waren zur Einsatzzeit nicht in der Wohnung.

Rauchiger Geruch in Nebengebäuden: Auch Radio 7 betroffen

Der Rauch breitete sich im weiteren Verlauf durch die Lüftungsanlage auf weitere Geschosse und Nebengebäude aus – unter anderem auf die Redaktion von Radio 7. Dort roch es in einem Tonstudio rauchig, sodass die Feuerwehr ein Belüftungsgerät installierte.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, Informationen über die Höhe des Schadens gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Weitere Informationen folgen.