Es war eine schockierende Nachricht: Am Ostermontag ist in Wiblingen ein siebenjähriges Mädchen erstochen worden – vermutlich vom Lebensgefährten der Mutter. Der 40-Jährige hatte sich selbst bei der Polizei über Notruf gemeldet und gesagt, er habe das Kind in der Nähe des Schulzentrums get...