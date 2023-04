Nach einer coronabedingt zentralen Kommunionsfeier in der großen Konviktskirche 2021 wurde im vergangenen Jahr überall dort, wo es der Platz zuließ, in den Gemeinden gefeiert – wie hier in Dächingen. Heuer sind kleine Feiern in den eigenen Kirchen wieder überall die Regel. © Foto: Pressebüro Emmenlauer