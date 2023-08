Mario Katic, Nicola Di Maso, Dalibor Topalovic – besser bekannt als „Mahlzeit! Events“ – haben das erste Langenauer Weinfest namens „Weinzeit!“ organisiert und angekündigt. „Wir freuen uns sehr drauf, das wird unsere Weinfest-Premiere sein“, sagt Topalovic. Von 1. bis 3. September verwandelt sich der Wörthpark in Langenau demnach in ein Paradies für Fans des edlen Tropfens, heißt es in der städtischen Ankündigung.

Worum geht’s?

Die Stadt Langenau hatte im vergangenen Jahr bereits zusammen mit „Mahlzeit! Events“ zum ersten Streetfood-Markt im Rahmen des Langenauer Herbst eingeladen. Der war erfolgreich und soll im Oktober wiederholt werden. „Bei der Nachbesprechung haben wir dann das Weinfest vorgeschlagen“, erklärt Topalovic. Gesagt, getan: Unter dem Namen „Weinzeit!“ soll das erste Langenauer Weinfest allen Liebhaberinnen und Liebhabern des Rebensaftes zu einem „unvergesslichen Wochenende“ verhelfen.

Was gibt’s zu trinken?

In Zusammenarbeit mit „Wein und Genuss“ aus Langenau soll für die Besucherinnen und Besucher der ersten „Weinzeit!“ eine Auswahl an erlesenen Weinen an einer einzigen, großen Bar bereitstehen. „Gute Beratung gibt es von einem Sommelier und von Mitarbeitern von ,Wein und Genuss‘“, kündigt Topalovic an.

Die Gäste erwarte ein Spektrum an Rotweinen, Weißweinen und Roséweinen, die sowohl traditionelle als auch moderne Geschmacksrichtungen abdecken. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich und Italien, erklären die Veranstalter.

Was gibt’s zum Essen?

Mehrere Essensstände sorgen beim ersten Langenauer Weinfest für das leibliche Wohl. Zum einen gibt es Paella, dann aber auch Pulled Beef, einen türkischen Antipasti-Teller von einem Anbieter aus Langenau sowie einen Eiswagen und Crêpes, ebenfalls von einem Langenauer Anbieter.

Was steht im Rahmenprogramm an?

Musikalisch wird das Fest durch die Stadtkapelle Langenau, die Live-Band Luca Acoustic-Pop (zwei Jungs an Gitarren) sowie den DJ Alladin K. abgerundet, informieren die „Weinzeit!“-Veranstalter. „Freuen Sie sich auf ein Wochenende voller Genuss, Musik und Geselligkeit“, schreibt die Stadt Langenau.

Außerdem gibt es am Sonntag ein Kinderprogramm mit Kinderbetreuung. Topalovic: „Die Kids können sich da schminken lassen, kriegen Kindertattoos und können malen.“ Außerdem gebe es im Wörthpark natürlich auch einen Spielplatz, der auch an den anderen Tagen genutzt werden kann.

Wann findet das Weinfest statt?

Die Öffnungszeiten der ersten „Weinzeit!“ in Langenau lauten:

Freitag, 1.09.23: 15-22 Uhr (Luca Acoustik Pop)

Samstag, 2.09.23: 11-22 Uhr (DJ Alladin K.)

Sonntag, 3.09.23: 11-20 Uhr (Stadtkapelle von 14 bis 16 Uhr, danach DJ)

Am Samstag spielt eventuell auch noch ein Langenauer Musiker, verrät Topalovic. „Da sind wir dran, das ist aber noch nicht fest.“

Kostet das die Besucher Eintritt?

Nein, wie immer bei „Mahlzeit! Events“ ist der Eintritt auch zum Weinfest „Weinzeit!“ in Langenau frei. Die Veranstaltung finanziert sich durch die Ausgaben der Besucher an den Essensständen und der großen Weinbar.

Was passiert bei Dauerregen?

Falls die Witterung sehr schlecht ist, wird die Veranstaltung auf den Pfleghof verschoben, sagt Dalibor Topalovic. „Wenn es matschig ist, geht es nicht im Park, wir brauchen für die Stände ja einen festen Untergrund.“ Unter www.mahlzeit-events.de und auf ihrer Facebook-Seite informieren die Veranstalter am Tag vor dem Event, wo es stattfindet.

Sind mehr Weinfeste geplant?

Ein weiteres Weinfest von „Mahlzeit! Events“ soll zwei Wochen später in Weißenhorn stattfinden, und auch in Lindau sei noch in diesem Jahr ein fünftägiges Weinfest geplant, berichtet Topalovic. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und natürlich auf viele Gäste.

