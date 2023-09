In Langenau gab es schon eine Art Energiemanagement: Hausmeister lasen mehrere Verbrauchswerte in den städtischen Gebäuden ab, trugen sie in eine Liste ein – und der Ordner wurde zur Seite gelegt. Im Umland lagen zumeist nur Jahresabrechnungen vor. Doch jetzt gibt es jemanden, der alles detailli...