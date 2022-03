Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ist dabei, Methoden für Sicherheitsuntersuchungen in Gebieten zu entwickeln, die für Lagerung von Atommüll in Frage kommen. Beispielhaft wurden dafür vier von 90 Teilgebieten in Deutschland ausgewählt: Mit dabei ist das Tonvorkommen rund um Ulm, d...