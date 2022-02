Laufen, Radfahren oder Schwimmen – der Ausdauersportclub ASC Ulm/Neu-Ulm 011 bietet nach der Corona-Pause wieder ein umfangreiches Trainings- und Vorbereitungsprogramm an. Die Anmeldung ist bis zum 25. März 2022 möglich. Wer seinen Platz sicher haben möchte, meldet sich am besten sofort an. Insgesamt sind 33 Kurse ausgeschrieben, die alle von erfahrenen Trainerinnen und Trainern geleitet werden. Die Kurse beginnen ab 4. April.

Mit Kinderwagen unterwegs

Bei den Laufkursen gibt es einige Neuigkeiten: Junge Mamas treffen sich zum Joggen mit Kinderwagen. Gemeinsam steigen sie nach der Geburt eines Kindes wieder ins Lauftraining ein und steigern die Fitness langsam. Wer etwas Gutes für die Umwelt in Ulm und Neu-Ulm tun möchte, ist im Plogging-Kurs genau richtig. Während des Joggens wird gleichzeitig Müll gesammelt. Laufen, anhalten, sich bücken, weiterlaufen – ein optimales Training für Einsteigerinnen und Einsteiger die ihre Ausdauer stetig aufbauen wollen. Zum ersten Mal gibt es ein gesundheitsorientiertes Sportprogramm, für das der Trainer eine spezielle Ausbildung absolviert hat und sich an ein strenges Konzept hält. Dieser Kurs kann von den Krankenkassen bezuschusst werden.

Laufkurse

Alle Laufkurse sind in drei Kategorien aufgegliedert. Es gibt die Kurse der Laufschule, die sich an Neu- und Wiedereinsteiger richten und das Training langsam und dosiert aufbauen. Die Kurse im Sport Sohn Vorbereitungsprogramm sind für Läuferinnen und Läufer gedacht, die sich gezielt auf einen Wettkampf im Rahmen des Ulmer Einstein-Marathons am 25. September 2022 vorbereiten wollen. Hier werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihr individuelles Ziel herangeführt, so dass sie im September stolz eine Medaille im Empfang nehmen können.

Spezialkurse

Die Spezialkurse dagegen sind für Läuferinnen und Läufer zugeschnitten, deren Interessen in bestimmten Nischen liegen. Es geht ins Gelände hinein, weit weg von ausgetretenen Pfaden, oder es werden viele Höhenmeter gesammelt. Auch die oben erwähnten Kurse für junge Mamas oder und für Müllsammler fallen unter diese Kategorie.

Radkurse

Die ASC-Radkurse richten sich an Rennradfahrer. Einsteiger, fortgeschrittene und ambitionierte Radfahrerinnen und Radfahrer finden jeweils den richtigen Kurs, und lernen gemeinsam in der Gruppe neue Strecken in Ulm und um Ulm herum kennen. Geradelt wird in der Gruppe. Alle die mitradeln, müssen einen Fahrradhelm tragen.

Schwimmkurse

Die Schwimmkurse des ASC finden im Bad Blau in Blaustein statt. Auch in diesen Kursen gibt es Angebote für Schwimmerinnen und Schwimmer mit unterschiedlichem Trainingsniveau. Die Einsteigerkurse richten sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bereits Brustschwimmen können und die Kraultechnik erlernen wollen. Im Fortgeschrittenen-1­-Kurs wird die Kraultechnik verbessert. Im Fortgeschrittenen-2­-Kurs geht es um Schnelligkeit, Effizienz und Ausdauer. Das Ziel des Fortgeschrittenen-3-Kurses ist die Wettkampfvorbereitung. Abgerundet wird das Angebot durch das Lagentraining, in dem die vier Disziplinen Delphin, Rücken, Brust, Kraul trainiert werden.

Änderungen möglich

Die Organisatoren und die Trainerinnen und Trainer des ASC freuen sich auf eine neue Trainingssaison und gehen bei der aktuellen Corona-Lage davon aus, dass alle Kurse ohne Einschränkung stattfinden können. Allerdings sind Änderungen im Rahmen der Vorgaben von Stadt, Land und Bund jederzeit möglich.

Um an den Kursen teilnehmen zu können, muss man Mitglied im ASC Ulm/Neu-Ulm 011 sein. Alle Kurse starten ab dem 4. April 2022.

Info Näheres zu den einzelnen Kursen und zur Anmeldung gibt es unter

www.asc-ulm-neu-ulm.de