Eine unnatürlich aussehende weiße Wolke am ansonsten klaren Himmel fiel einer Polizeistreife am Samstag (22. Juli 2023) kurz vor Mitternacht in der Blaubeurer Straße auf. Die Ursache war schnell gefunden: Ein 25-Jähriger stand genau auf Höhe der Wolke auf dem Gehweg und sprühte mit einem größeren Feuerlöscher Pulver auf die Fahrbahn. Eine schlüssige Erklärung für sein Tun blieb der Mann der Streife schuldig. Ein Feuer jedenfalls musste nicht gelöscht werden.

Die Wolke, die er erzeugt hatte, war jedoch so undurchsichtig, dass mögliche Hindernisse auf der Fahrbahn, querende Fußgänger oder auch der Gegenverkehr, vom vorbeifahrenden Verkehr nicht mehr wahrgenommen werden konnten.

Die Polizei sperrte daraufhin die Blaubeurer Straße für einige Minuten. Erst als sich die Pulverwolke verzogen hatte, konnte die Straße wieder freigegeben werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Herkunft des Feuerlöschers konnte bislang nicht geklärt werden.