Zu einem unschönen Vorfall ist es am Samstagabend, 20. Mai, am Ulmer Hauptbahnhof gekommen: Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 58-jähriger Mann einen 43-jährigen Reisenden gegen 20.50 Uhr am Bahnsteig 8 grundlos beleidigt und bedroht. Daraufhin rückte die Bundespolizei an , um den Mann zu kontro...