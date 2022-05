Einsätze in Berghülen, Laichingen und Blaubeuren

In einer Nacht brennen Autoreifen auf einem Felskopf bei Blaubeuren, eine alte Feldscheuer bei Machtolsheim und zwei Gartenhütten in Berghülen. War es in allen Fällen Brandstiftung, gibt es Zusammenhänge? Das sagt die Polizei.