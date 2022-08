Wenn die Ulmer Fußgängerzone an einem Montagmittag in den Sommerferien so voll ist wie sonst nur samstags zur gleichen Zeit, und wenn die Neu-Ulmer Innenstadt zur selben Zeit ziemlich leer ist, dann ist Mariä Himmelfahrt. Viele Menschen aus Bayern nutzen den Feiertag gern zum Einkaufen und Einkeh...