Rot, rot, überall rot. In den Schaufenstern der Fußgängerzone hängen derzeit Schilder und Plakate in Signalfarbe. Dicke Rabatte sollen die Kunden in die Läden locken – 50 Prozent, 60 Prozent. Das Finale des Sommerschlussverkaufs läuft.

Ein heißer Sommer, doch das Konsumklima ist eisig. Deuts...