Was sind denn das für Zahlen! 90 Parkplätze frei in der Salzstadel-Tiefgarage, 290 sogar im Parkhaus der Sedelhöfe. Und das kurz vor 12 Uhr am ersten Adventssamstag. Sicher, die Tiefgarage in der Neuen Mitte und das Deutschhaus am Bahnhof waren voll belegt. Doch diese Zahlen zeigen deutlich: ...