Leichter Nieselregen, dafür fehlen einige Stände auf dem Wochenmarkt. So hat sich der Münsterplatz am 24. Dezember gezeigt. Gleichwohl galt für die Kunden gleich morgens um 8 Uhr: Schlange stehen. Ob vor dem Gemüsestand, dem Metzgereiwagen oder am Brot-Verkaufsstand. Fast überall mussten die K...