Am Wochenende haben Einbrecher in Feldstetten zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, müssten die Unbekannten zwischen Samstag 13.30 Uhr und Sonntag 15.15 Uhr auf das Grundstück in der Stettener Straße gelangt sein. An dem Haus hebelten sie eine Terrassentür auf. Im Innern durchsuchten sie das g...