Wie die Polizei mitteilt, zerstörte ein 39-Jähriger am Mittwoch gegen 23.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Herdbruckerstraße in Ulm. Auf diese Weise stieg er in den Laden ein. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Tat und informierte die Polizei.

Diese rückte mit mehreren Streifen an und umstellte das Gebäude. Bei der Durchsuchung des Geschäfts fanden die Beamten den Mann dort ohne Diebesgut und nahmen ihn widerstandslos fest.

Da der 39-Jährige Alkohol und Drogen im Blut hatte, wurde er vorübergehend in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei untergebracht. Er muss sich nun wegen des Einbruchs verantworten.