In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten es Unbekannte auf eine besondere Beute abgesehen – und waren mit ihrem Diebstahl bisher erfolgreich. Zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 9 Uhr, waren Unbekannte auf die Terrasse eines Geschäfts in der Max-Hilsenbeck-Straße an der B28 in Blaustein geklettert.

Einbruch in Blaustein: Vermutlich mindestens zwei Täter

Dort schlugen sie das Glas einer Tür ein und gelangten so in das Geschäft, in dessen Verkaufsraum Fahrräder und Zubehör standen. Etwa 45 hochwertige Fahrräder erbeuteten die Diebe. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handelte. Die Fahrräder wurden vermutlich mit einem Transporter oder einem Klein-Lkw abtransportiert.

Der Polizeiposten Blaustein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Erreichbar sind die Beamtinnen und Beamten unter der Telefonnummer 07304 80370.