Einbrecher machten am Samstag, 18. Dezember, in Ehrenstein Beute. Kurz vor 17 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster in der Erhard-Grözinger-Straße auf. So gelangten sie ins Innere des Mehrfamilienhauses. Anschließend brachen sie die Tür zu einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Dort suchten sie in R...