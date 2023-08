Tandems bilden, um miteinander Spaß in der Freizeit zu haben

Ehrenamt in Ulm

Beim Patenschafts-Projekt von Engagiert in Ulm geht es darum, Freizeit miteinander zu verbringen. Was und was die Tandems machen, lässt sich flexibel gestalten. Warum vor allem Jüngere gesucht sind.