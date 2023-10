Am Sonntag, den 15.10.2023, wird das Wetter in Ulm mit Höchsttemperaturen von gerade einmal 10 Grad Celsius schon richtig herbstlich. Trotz der Kälte werden wieder Tausende Fans vom, über dieinsziehen, um dort das Topspiel der dritten Liga – SSV Ulm 1846 Fußball gegen Dynamo Dresden – live zu verfolgen . Einigen von ihnen wird am Himmel etwas auffallen: Da fliegt doch was! Aber was ist das – eine? Und was macht sie da?