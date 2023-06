Am kommenden Wochenende, 30. Juni bis 2. Juli, ist in Blaustein einiges geboten. Auf dem Festplatz am Bad Blau werden ein Dutzend Streetfood-Trucks drei Tage lang verschiedene Spezialitäten anbieten – von schwäbisch-deftig bis zu exotisch. Das berichten Dalibor Topalovic und Mario Katic vom Veranstalter Mahlzeit Events. Es ist die zweite Auflage . Daneben haben sich die Organisatoren besonders für Familien einiges einfallen lassen: Eine Hüpfburg und ein Trampolin sorgen bei Kindern für Unterhaltung.

Kinderbetreuung und Schattenplätze

Am Sonntagnachmittag gibt es eine Kinderbetreuung von Pipapo, damit sich die Eltern in aller Ruhe an den Ständen durchprobieren können. Am Freitagabend wird zudem eine Band auftreten, und auch ein DJ wird am Wochenende vor Ort sein. Und: „Wir werden genügend Sonnenschutz aufstellen“, betont Katic. Die Öffnungszeiten für den Foodmarkt sind freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr.

Flohmarkt mit Vintage-Musik-Gerätschaften

Mit einem Stand wird auch das Team vom Ulmer Veranstalter Flohmärktle dabei sein, sagen Lara Göhner und Jonathan Balog. Sie werden Hanfburger braten, die Burger-Pattys beziehen sie vom Hemperium in Ulm. Wie der Name Flohmärktle schon vermuten lässt, ist ihr Kerngeschäft ein anderes. Entsprechend wird es auf dem Festplatz am Samstag, 1. Juli, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 2. Juli, von 11 bis 19 Uhr einen Flohmarkt mit allerlei Ständen geben. Darunter Vintage-Musik-Gerätschaften und Zubehör wie Verstärker, Boxen und Instrumentenkoffer.

Vereine stellen sich vor

Am Samstag findet zudem auf dem Gelände eine Ehrenamtsmesse statt. Das berichtet Johannes Kasper, der Integrationsbeauftragte der Stadt Blaustein. Diese sei eine gute Gelegenheit, damit sich auch kleinere Vereine und Organisationen öffentlich vorstellen können, die kein eigens Vereinsfest auf die Beine stellen können. Die Messe ist ein Projekt von Hejar Akter, die bei der Stadt ihr freiwilliges, soziales Jahr absolviert. Mit dabei sind unter anderem der TSV Blaustein, die Feuerwehr, VdK, Flüchtlingshilfe, die Kirchen und die BUND-Gruppe.