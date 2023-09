Die Pfeiler der Eisenbahnbrücke stehen sichtbar tiefer im Wasser, am Neu-Ulmer Ufer ist das Kiesbänkle mehr in der Donau verschwunden. Der Pegelstand der Donau ist am Wochenende gestiegen. Dennoch sagt Sebastian Koch, Pressesprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), auf Nachfrage: „Wir stauen n...