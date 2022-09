Dreck, Dreck, überall Dreck. Am Lenker, an den Reifen, am Gepäckträger, an den Pedalen. Der Sattel? Liegt abgeschraubt daneben, und ist ebenfalls mit einer dicken hellbraunen Schmutzschicht überzogen. Das schrottreife Fahrrad, um das es hier geht, lehnt an einem Laternenmast in der Nähe des Boo...