Er besorgte das Auto für die Diebesfahrten, mietete die Wohnung der Bande an und organisierte die Taten. Jetzt wurde der 23-Jährige verurteilt, den die Staatsanwaltschaft als „eine Art Kopf“ der Gruppe bezeichnete, die in der Region wohl mindestens 22 Einbrüche begangen hat. An 14 davon war e...