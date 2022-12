In der Adventszeit wird ja so allerhand gebacken. Bredla, Loibla oder Plätzchen (je nach Ausprägung des Dialekts), Stollen, Apfelbrot, Krippenfiguren ... Moment – Krippenfiguren?! Kein Witz, sondern eine uralte Tradition. Zumindest in Weißenhorn. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden in der Fug...