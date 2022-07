Unsere Leser haben für die Suche der SÜDWEST PRESSE nach der besten Eisdiele im Raum Ulm 15 Namen eingereicht. Die zehn am häufigsten genannten Namen haben es ins Finale geschafft: Es sind das Eis-Café Bof Blaubeuren, Burlissimo in Neu-Ulm-Burlafingen, Eiscafé Crema-Gelato Cattaruzza in Langenau, das Eis-Café Dall'Asta in Ulm, die Dida Eismanufaktur in Senden, die Eis Galerie in Ulm-Söflingen, die Eislounge Eisdiele in Neu-Ulm-Pfuhl, Eisrausch in Ulm, Lieblingseis in Ulm sowie der Märkleshof in Altheim (Alb).