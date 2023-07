Bello, bello e impossibele“, erklingt es am Rande des Weißenhorner Stadtparks, der Hit von Gianna Nannini aus den 1980ern. Der Himmel ist wolkenlos, das Thermometer nahe der 30-Grad-Marke. Italienische Sätze fliegen hin und her. Fast wähnt man sich ein paar Breitengrade südlicher. „Cena in B...