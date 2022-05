Chefredakteure diskutieren über große Politik, lokale Skandale, unglaubliche Geschichten: „Die Leitung steht“ heißt der Podcast der SÜDWEST PRESSE und der Schwäbischen Zeitung. Ulrich Becker und Hendrik Groth – der eine in Ulm, der andere in Ravensburg – unterhalten regelmäßig über die Themen, die ihre Redaktionen in der vergangenen Zeit bewegt haben. Informativ, unterhaltsam, kurzweilig.

In der neuen Folge dreht sich alles um die Grünen im Kampfanzug. Wie verändert der Krieg in der Ukraine die Partei? Heute zu Gast: Marcel Emmerich (MdB).