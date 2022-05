Am Samstag finden in Ulm zur gleichen Zeit (um 16 Uhr) eine Kundgebung mit Demo in den Sedelhöfen statt sowie eine Kundgebung auf dem Hans-und Sophie-Scholl-Platz vor dem Rathaus. Der Anlass ist für beide Veranstalter der gleiche – die Meinungen jedoch könnten nicht unterschiedlicher sein.

Hinte...