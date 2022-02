Mehr als eine Million Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut (RKI) in den vergangenen sieben Tagen in Deutschland registriert. Das ergibt eine Inzidenz von 1228 – so hoch war sie noch nie. Für Ulm wurde am Mittwoch (2. Februar) sogar eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1796 ver...