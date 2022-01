358, 438, 481, 534, 625: Diese Sieben-Tage-Inzidenzen hat das baden-württembergische Landesgesundheitsamt in dieser Woche von Montag bis Freitag für die Stadt Ulm vermeldet. Ein deutlicher Anstieg, der auch Konsequenzen hat: Weil die Inzidenz am Donnerstag und am Freitag über 500 lag, werden die ...