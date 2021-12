Zwei neue Todesfälle von an Covid-19 erkrankten Menschen hat das baden-württembergische Sozialministerium am Montagabend für Ulm gemeldet. Damit hat die Zahl der in der Pandemie Gestorbenen in der Stadt 100 erreicht. Im Alb-Donau-Kreis sind es bislang 199 Todesfälle, für den Landkreis Neu-Ulm m...