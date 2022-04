Durchatmen, auch beim Lernen? Am Montag ist in Baden-Württemberg und Bayern die Maskenpflicht in Schulen weggefallen. Das Kultusministerium in Stuttgart betont aber, dass die Maske neben dem Impfen der wirksamste Schutz sei: Daher sei es „selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig zu nutz...