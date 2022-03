Von Sonntag, 3. April, an fällt die Maskenpflicht in Innenräumen in Baden-Württemberg und Bayern weitgehend. Ausnahmen sind sensible Bereiche wie Kliniken, Praxen, Heime und der öffentliche Nahverkehr. Doch wie gehen die Kirchen mit den Lockerungen um? Wir haben bei Katholiken und Protestanten...