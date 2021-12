Die Schlange vor dem Münster war lang. Dabei wollten die Menschen gar nicht aus touristischen Gründen in die Kirche, sondern um sich gegen Corona impfen zu lassen. Denn am Mittwoch, 29. Dezember, wurden von 10 bis 17 Uhr in der Bürgerkirche rund 1000 Dosen verabreicht. Es war eine Gemeinschafts...