Die Zahl der Corona-Toten in der Region steigt weiter an. Am Mittwoch vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) den 500. Toten für den Raum Ulm, Alb-Donau-Kreis und Landkreis Neu-Ulm. Besonders viele Menschen sind vor einem Jahr gestorben – doch auch die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche S...