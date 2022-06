Corona scheint fast in Vergessenheit geraten. Festivals, mit mehreren zehntausend Leuten, finden wieder statt und die Fußballstadien sind bis auf die letzten Ränge belegt. Doch jetzt schon warnen die Gesundheitsminister vor einer kritischern Corona-Lage im Herbst und Winter. Die Zahlen steigen wieder, was das Gesundheitsministerium in Stuttgart auch auf die Omikron-Subtypen BA.5 und BA.4 zurückführt. Der Sommer ist da undscheint fast in Vergessenheit geraten. Festivals, mit mehreren zehntausend Leuten, finden wieder statt und diesind bis auf die letzten Ränge belegt. Doch jetzt schon warnen die Gesundheitsminister vor einer kritischernim Herbst und Winter. Die Zahlen steigen wieder, was das Gesundheitsministerium in Stuttgart auch auf die Omikron-Subtypen BA.5 und BA.4 zurückführt. Auch in Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Neu-Ulm gehen die Zahlen der Neuinfektionen nach oben.

Die aktuellen Coronazahlen für Ulm, Neu-Ulm und Alb-Donau-Kreis

Ulm:

7-Tage-Inzidenz: 386,9

Infektionen insgesamt: 44.631

Todesfälle insgesamt: 117

In den vier erfassten Krankenhäusern in Ulm (Stadtkreis) befinden sich derzeit sechs Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon wird ein Patient invasiv beatmet. Der Anteil der Corona-Patienten an den insgesamt 133 betreibbaren Intensivbetten beträgt 5 Prozent

Neu-Ulm:

7-Tage-Inzidenz: 434,0

Infektionen insgesamt: 62.884

Todesfälle insgesamt: 271

In den zwei erfassten Krankenhäusern in Neu-Ulm (Landkreis) befindet sich derzeit ein Corona-Patient in intensivmedizinischer Behandlung. Der Anteil der Corona-Patienten an den insgesamt 16 betreibbaren Intensivbetten beträgt 6 Prozent.

Alb-Donau-Kreis:

7-Tage-Inzidenz: 368,3

Infektionen insgesamt: 70.887

Todesfälle insgesamt: 243

In den zwei erfassten Krankenhäusern im Alb-Donau-Kreis befinden sich derzeit keine Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Auch an den insgesamt 16 betreibbaren Intensivbetten gibt es keine Corona-Patienten.

Schwörmontag und Nabada trotz Corona