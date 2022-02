Während mancherorts schon voriges Jahr Corona-Fälle auftraten, war es in der Reutte-Kita in Langenau lange Zeit ruhig. Doch nach den Weihnachtsferien traf es den Kindergarten – und zwar richtig. So waren oder sind mehrere Gruppen geschlossen, Kinder und Erzieherinnen in Isolation oder Quarantän...