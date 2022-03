Rund 200 „Spaziergänger“ und damit rund 50 weniger als vor einer Woche waren am Montagabend in Ulm unterwegs. Die Gegner der Corona-Maßnahmen sammelten sich gegen 18 Uhr auf dem Ulmer Marktplatz und zogen dann in Richtung Neu-Ulm.

Keine Vorkommnisse

Es habe keine Auffälligkeiten gegeben, berich...