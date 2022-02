Auffallend viele Kanada-Fans waren unter den Spaziergängern am Freitagabend in Ulm. Sie riefen zwar nach „Friede und Freiheit“, verhielten sich allerdings nicht so, sondern provozierten, in dem sie etwa gar keinen Mund-Nasen-Schutz oder den absichtlich schluddrig im Gesicht trugen. Dafür gab es etliche Anzeigen. © Foto: Matthias Kessler