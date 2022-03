Heiner Scheffold, Landrat des Alb-Donau-Kreises, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte Katrin Frauenlob, Pressesprecherin des Landratamts, am Donnerstagmittag mit. Scheffold befinde sich seit einem positiven Selbsttest am Mittwochmorgen in häuslicher Isolation, heißt es in der Pre...