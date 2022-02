Mit deutlich mehr Polizeibegleitung als an den bisherigen Montagen und unter der neuen, am 24. Februar erlassenen Allgemeinverfügung der Stadt Ulm sind Corona-Maßnahmengegner am Montagabend wieder durch Ulm und Neu-Ulm gezogen. Nachdem am Freitag, 25. Februar, nur noch etwa die Hälfte an Teilnehm...