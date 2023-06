Die ganze Nacht im Club durchtanzen, ein entspanntes Konzert genießen oder doch lieber direkt vor der Bühne pogen? Wer in Ulm und Neu-Ulm gerne feiern geht, hat viele Möglichkeiten: Diejenigen, die am liebsten tanzen gehen, können mehrere Clubs ansteuern. Dort legen DJs jedes Wochenende verschiedene Musikrichtungen auf, zum Beispiel Hip-Hop, R’n’B, Reggae, Techno und Black Music. Bei Konzerten ist die Auswahl auch recht groß, einige finden sogar unter der Woche statt. Hardrock- und Indie-Bands sowie Rapper und Singer-Songwriter treten regelmäßig in Ulm auf – drinnen und draußen.

Clubs und Konzerte in Ulm und Neu-Ulm: Überblick auf einer Karte

Wir haben die größten Veranstaltungsorte in Ulm und Neu-Ulm auf einer Karte übersichtlich dargestellt. Dort sind die Open-Air-Locations „Kloster Wiblingen“ und „Wiley-Park“ zu finden, auf denen im Sommer einige große Konzerte stattfinden. Wenn Sie auf die kleinen blauen Quadrate klicken oder mit der Maus darüberfahren, sehen Sie, welche Band wann und wo auftritt.