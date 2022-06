Frau Berger und M-Club, Rules und Rockside, Gleis 44 und Eden: Nach gut zwei Jahren Zwangspause durch Corona geht es in den Ulmer Clubs seit April wieder heiß her. Und das Theatro, die größte Diskothek der Stadt? Auch dort geht es an den Wochenenden ab – aber erstmal nicht mehr so lange. Denn M...