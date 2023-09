Die Ausschussmitglieder in Blaustein hatten am Dienstagabend (19.9.) die Qual der Wahl: Darf es ein Carsharing-Standort für E-Autos am Parkplatz des Hotels Klingenstein oder auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof Herrlingen (hinter Netto) sein? Wie Pressesprecherin Larissa Benz von der Stadtver...