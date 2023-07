Bürgermeister Daniel Salemi hatte vor kurzem angekündigt, sich um eine weitere, achtjährige Amtszeit in Langenau bewerben zu wollen. Die aktuelle läuft am 30. April 2024 ab. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Verfahren für die Bürgermeisterwahl festgeleg...